VIDY – hinta (VIDY)
--
-16.64%
-16.71%
-16.71%
VIDY (VIDY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VIDY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00832861, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VIDY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -16.64% 24 tunnin aikana ja -16.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
VIDY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VIDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.00K.
Tämän päivän aikana VIDY – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VIDY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana VIDY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana VIDY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-16.64%
|30 päivää
|$ 0
|-16.69%
|60 päivää
|$ 0
|+24.92%
|90 päivää
|$ 0
|--
Vidy is the world's first decentralized ad network, powered by the Ethereum blockchain. Vidy's ad platform allows advertisers to embed video ads directly into hyper-relevant website text, improving user experience, ad conversions and publisher payments. Vidy is one of the few crypto companies in the world that is actually live in production and presently working with the largest and most prestigious companies of the world. Vidy is revenue positive with tier 1 advertisers buying the Vidy ad unit, and has over 3 billion monthly pageviews on major publishers around the globe. Vidy plans to harness this massive userbase to facilitate major adoption of VidyCoin as a means for ad rewards and purchases on every page. Vidy has invented the world's first single-page invisible embed layer for video that is completely decentralized. With just a hold, users reveal tiny hyper-relevant videos embedded in the text of any page on the web that supplement their reading experience effortlessly. All video ads are placed with an NLP consensus protocol driven by miners. Each time a user unveils a video ad, he earns rewards in the form of VidyCoin that can then be used in the various forms: 1) Redeem / Purchase goods and services on the Vidy Ecosystem 2) Purchase advertising campaigns 3) Staking VidyCoin to get access to premium advertising and/or publisher features With a team of veteran engineers, industry-leading advisors and world-class brand partners, Vidy is on its way to reinventing digital advertisement, e-commerce, and video entertainment. For the first time, cryptocurrency application will be available to the masses without any switching cost. Vidy has already integrated its technology and signed commercial agreements with more than 40 publishers globally. This gives Vidy an exposure of more than 3 billion page views a month or more than 150 million unique visitor exposures a month across Singapore, Indonesia, Taiwan, Philippines, China, Australia, Malaysia, Vietnam and America. At the current moment, Vidy is receiving datapoints from these integrations that are in the billions, and has seen click through / view-rates of more than 30% consistently across the various publishing platforms.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon VIDY (VIDY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VIDY (VIDY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VIDY-rahakkeelle.
Tarkista VIDY-rahakkeen hintaennuste nyt!
VIDY (VIDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIDY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.