Victory Gem (VTG) -rahakkeen tokenomiikka
Victory Gem (VTG) -rahakkeen tiedot
VTG is a token on the Binance Smart Chain. You can earn VTG by playing competitive multiplayer games on nWayPlay, and in turn use VTG earned to buy NFTs that offer in-game utility. The first game to utilize VTG is Olympic Games Jam: Beijing 2022 (OGJ), a cross-play party game on Android and iOS, where up to 20 players compete in real-time through a series of chaotic mini-games until one champion emerges. Olympic Games Jam: Paris 2024 is under development and will also be using the VTG token to enable P2E functionality. Both Olympic Games Jam: Beijing 2022 and Olympic Games Jam: Paris 2024 are officially licensed from the International Olympic Committee (IOC).
Victory Gem (VTG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Victory Gem (VTG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Victory Gem (VTG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Victory Gem (VTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VTG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VTG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VTG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VTG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
