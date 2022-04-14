Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tokenomiikka
Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tiedot
Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition.
Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.
Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VCTRAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VCTRAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VCTRAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VCTRAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
VCTRAI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne VCTRAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VCTRAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.