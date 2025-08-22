Lisätietoja VCTRAI-rahakkeesta

Victorai by Virtuals-logo

Victorai by Virtuals – hinta (VCTRAI)

Ei listattu

1VCTRAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00047142
$0.00047142$0.00047142
-11.70%1D
USD
Reaaliaikainen Victorai by Virtuals (VCTRAI) -hintakaavio
Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212508
$ 0.00212508$ 0.00212508

$ 0
$ 0$ 0

-3.45%

-11.93%

+41.01%

+41.01%

Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VCTRAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VCTRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00212508, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VCTRAI on muuttunut -3.45% viimeisen tunnin aikana, -11.93% 24 tunnin aikana ja +41.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 471.42K
$ 471.42K$ 471.42K

--
----

$ 471.42K
$ 471.42K$ 471.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Victorai by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 471.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VCTRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 471.42K.

Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Victorai by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Victorai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Victorai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Victorai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.93%
30 päivää$ 0+73.59%
60 päivää$ 0+40.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Victorai by Virtuals (VCTRAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Victorai by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Victorai by Virtuals (VCTRAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Victorai by Virtuals (VCTRAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Victorai by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Victorai by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

VCTRAI paikallisiin valuuttoihin

Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tokenomiikka

Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VCTRAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Victorai by Virtuals (VCTRAI)”

Paljonko Victorai by Virtuals (VCTRAI) on arvoltaan tänään?
VCTRAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VCTRAI-USD-parin nykyinen hinta?
VCTRAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Victorai by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VCTRAI markkina-arvo on $ 471.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VCTRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VCTRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli VCTRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VCTRAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00212508 USD.
Mikä oli VCTRAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VCTRAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VCTRAI-rahakkeen treidausvolyymi?
VCTRAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VCTRAI tänä vuonna korkeammalle?
VCTRAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VCTRAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Victorai by Virtuals (VCTRAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

