Viction Bridged USDT-logo

Viction Bridged USDT – hinta (USDT)

Ei listattu

1USDT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999749
$0.999749$0.999749
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Viction Bridged USDT (USDT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:51:34 (UTC+8)

Viction Bridged USDT (USDT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.994561
$ 0.994561$ 0.994561
24 h:n matalin
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 h:n korkein

$ 0.994561
$ 0.994561$ 0.994561

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.494536
$ 0.494536$ 0.494536

-0.00%

-0.01%

-0.07%

-0.07%

Viction Bridged USDT (USDT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999749. Viimeisen 24 tunnin aikana USDT on vaihdellut alimmillaan $ 0.994561 ja korkeimmillaan $ 1.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.494536.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDT on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Viction Bridged USDT (USDT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 68.07K
$ 68.07K$ 68.07K

--
----

$ 68.07K
$ 68.07K$ 68.07K

68.09K
68.09K 68.09K

68,087.820824
68,087.820824 68,087.820824

Viction Bridged USDT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.09K ja sen kokonaistarjonta on 68087.820824. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 68.07K.

Viction Bridged USDT (USDT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Viction Bridged USDT – USD -hinta muuttui $ -0.0001515680923527.
Viimeisten 30 päivän aikana Viction Bridged USDT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032348878.
Viimeisten 60 päivän aikana Viction Bridged USDT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004987747.
Viimeisten 90 päivän aikana Viction Bridged USDT – USD -hinnan muutos oli $ -0.002778629114596.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001515680923527-0.01%
30 päivää$ -0.0032348878-0.32%
60 päivää$ -0.0004987747-0.04%
90 päivää$ -0.002778629114596-0.27%

Mikä on Viction Bridged USDT (USDT)

Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Viction Bridged USDT (USDT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Viction Bridged USDT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Viction Bridged USDT (USDT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Viction Bridged USDT (USDT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Viction Bridged USDT-rahakkeelle.

Tarkista Viction Bridged USDT-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDT paikallisiin valuuttoihin

Viction Bridged USDT (USDT) -rahakkeen tokenomiikka

Viction Bridged USDT (USDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Viction Bridged USDT (USDT)”

Paljonko Viction Bridged USDT (USDT) on arvoltaan tänään?
USDT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999749 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDT-USD-parin nykyinen hinta?
USDT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999749. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Viction Bridged USDT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDT markkina-arvo on $ 68.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.09K USD.
Mikä oli USDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDT saavutti ATH-hinnaksi 2.0 USD.
Mikä oli USDT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.494536 USD.
Mikä on USDT-rahakkeen treidausvolyymi?
USDT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDT tänä vuonna korkeammalle?
USDT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

