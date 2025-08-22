Lisätietoja VCAT-rahakkeesta

Vibing Cat-logo

Vibing Cat – hinta (VCAT)

Ei listattu

1VCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.120527
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Vibing Cat (VCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:51:27 (UTC+8)

Vibing Cat (VCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1186
24 h:n matalin
$ 0.123012
24 h:n korkein

$ 0.1186
$ 0.123012
$ 21.47
$ 0.056815
-0.65%

-0.46%

-12.46%

-12.46%

Vibing Cat (VCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.120527. Viimeisen 24 tunnin aikana VCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.1186 ja korkeimmillaan $ 0.123012 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 21.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.056815.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VCAT on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -0.46% 24 tunnin aikana ja -12.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vibing Cat (VCAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 146.92K
--
$ 146.92K
1.22M
1,222,584.515228624
Vibing Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 146.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22M ja sen kokonaistarjonta on 1222584.515228624. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 146.92K.

Vibing Cat (VCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vibing Cat – USD -hinta muuttui $ -0.0005570773270277.
Viimeisten 30 päivän aikana Vibing Cat – USD -hinnan muutos oli $ -0.0133124361.
Viimeisten 60 päivän aikana Vibing Cat – USD -hinnan muutos oli $ +0.0314072028.
Viimeisten 90 päivän aikana Vibing Cat – USD -hinnan muutos oli $ +0.00515195794561533.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005570773270277-0.46%
30 päivää$ -0.0133124361-11.04%
60 päivää$ +0.0314072028+26.06%
90 päivää$ +0.00515195794561533+4.47%

Mikä on Vibing Cat (VCAT)

The most famous cat on the internet is vibing on the Solana blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vibing Cat (VCAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vibing Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vibing Cat (VCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vibing Cat (VCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vibing Cat-rahakkeelle.

Tarkista Vibing Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

VCAT paikallisiin valuuttoihin

Vibing Cat (VCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Vibing Cat (VCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vibing Cat (VCAT)”

Paljonko Vibing Cat (VCAT) on arvoltaan tänään?
VCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.120527 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VCAT-USD-parin nykyinen hinta?
VCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.120527. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vibing Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VCAT markkina-arvo on $ 146.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22M USD.
Mikä oli VCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VCAT saavutti ATH-hinnaksi 21.47 USD.
Mikä oli VCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.056815 USD.
Mikä on VCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
VCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VCAT tänä vuonna korkeammalle?
VCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:51:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.