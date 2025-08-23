Lisätietoja VIBE-rahakkeesta

Vibe Cat-logo

Vibe Cat – hinta (VIBE)

Ei listattu

1VIBE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00108794
$0.00108794
+12.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Vibe Cat (VIBE) -hintakaavio
Vibe Cat (VIBE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00110939
$ 0.00110939
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0.00110939
$ 0.00110939

$ 0.03076981
$ 0.03076981

$ 0
$ 0

+0.56%

+12.35%

+6.99%

+6.99%

Vibe Cat (VIBE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00108794. Viimeisen 24 tunnin aikana VIBE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00110939 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIBE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03076981, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIBE on muuttunut +0.56% viimeisen tunnin aikana, +12.35% 24 tunnin aikana ja +6.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vibe Cat (VIBE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.07M
$ 1.07M

--
--

$ 1.07M
$ 1.07M

982.38M
982.38M

982,376,215.988876
982,376,215.988876

Vibe Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VIBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 982.38M ja sen kokonaistarjonta on 982376215.988876. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.07M.

Vibe Cat (VIBE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vibe Cat – USD -hinta muuttui $ +0.00011959.
Viimeisten 30 päivän aikana Vibe Cat – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002206793.
Viimeisten 60 päivän aikana Vibe Cat – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000350890.
Viimeisten 90 päivän aikana Vibe Cat – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005673000974335967.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00011959+12.35%
30 päivää$ -0.0002206793-20.28%
60 päivää$ -0.0000350890-3.22%
90 päivää$ -0.0005673000974335967-34.27%

Mikä on Vibe Cat (VIBE)

Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vibe Cat (VIBE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vibe Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vibe Cat (VIBE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vibe Cat (VIBE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vibe Cat-rahakkeelle.

Tarkista Vibe Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

VIBE paikallisiin valuuttoihin

Vibe Cat (VIBE) -rahakkeen tokenomiikka

Vibe Cat (VIBE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIBE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vibe Cat (VIBE)”

Paljonko Vibe Cat (VIBE) on arvoltaan tänään?
VIBE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00108794 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIBE-USD-parin nykyinen hinta?
VIBE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00108794. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vibe Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIBE markkina-arvo on $ 1.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 982.38M USD.
Mikä oli VIBE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIBE saavutti ATH-hinnaksi 0.03076981 USD.
Mikä oli VIBE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIBE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VIBE-rahakkeen treidausvolyymi?
VIBE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VIBE tänä vuonna korkeammalle?
VIBE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIBE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
