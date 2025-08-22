Lisätietoja VFOX-rahakkeesta

VFOX-rahakkeen hintatiedot

VFOX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VFOX-rahakkeen tokenomiikka

VFOX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

VFOX-logo

VFOX – hinta (VFOX)

Ei listattu

1VFOX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00935383
$0.00935383$0.00935383
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen VFOX (VFOX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:51:18 (UTC+8)

VFOX (VFOX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00927021
$ 0.00927021$ 0.00927021
24 h:n matalin
$ 0.00942481
$ 0.00942481$ 0.00942481
24 h:n korkein

$ 0.00927021
$ 0.00927021$ 0.00927021

$ 0.00942481
$ 0.00942481$ 0.00942481

$ 5.28
$ 5.28$ 5.28

$ 0.00752955
$ 0.00752955$ 0.00752955

-0.11%

+0.88%

-0.54%

-0.54%

VFOX (VFOX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00935383. Viimeisen 24 tunnin aikana VFOX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00927021 ja korkeimmillaan $ 0.00942481 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VFOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.28, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00752955.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VFOX on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.88% 24 tunnin aikana ja -0.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VFOX (VFOX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 196.39K
$ 196.39K$ 196.39K

--
----

$ 196.43K
$ 196.43K$ 196.43K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

VFOX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 196.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VFOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 196.43K.

VFOX (VFOX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VFOX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VFOX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007594271.
Viimeisten 60 päivän aikana VFOX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018574311.
Viimeisten 90 päivän aikana VFOX – USD -hinnan muutos oli $ -0.001222293238302496.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.88%
30 päivää$ +0.0007594271+8.12%
60 päivää$ +0.0018574311+19.86%
90 päivää$ -0.001222293238302496-11.55%

Mikä on VFOX (VFOX)

VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

VFOX (VFOX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

VFOX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VFOX (VFOX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VFOX (VFOX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VFOX-rahakkeelle.

Tarkista VFOX-rahakkeen hintaennuste nyt!

VFOX paikallisiin valuuttoihin

VFOX (VFOX) -rahakkeen tokenomiikka

VFOX (VFOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VFOX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VFOX (VFOX)”

Paljonko VFOX (VFOX) on arvoltaan tänään?
VFOX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00935383 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VFOX-USD-parin nykyinen hinta?
VFOX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00935383. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VFOX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VFOX markkina-arvo on $ 196.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VFOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VFOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli VFOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VFOX saavutti ATH-hinnaksi 5.28 USD.
Mikä oli VFOX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VFOX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00752955 USD.
Mikä on VFOX-rahakkeen treidausvolyymi?
VFOX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VFOX tänä vuonna korkeammalle?
VFOX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VFOX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:51:18 (UTC+8)

VFOX (VFOX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.