Veterans for the Cause-logo

Veterans for the Cause – hinta (VETS)

Ei listattu

1VETS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03203333
$0.03203333
-7.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Veterans for the Cause (VETS) -hintakaavio
Veterans for the Cause (VETS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0314254
$ 0.0314254
24 h:n matalin
$ 0.03480515
$ 0.03480515
24 h:n korkein

$ 0.0314254
$ 0.0314254

$ 0.03480515
$ 0.03480515

$ 0.073523
$ 0.073523

$ 0.0314254
$ 0.0314254

+0.12%

-7.49%

-28.77%

-28.77%

Veterans for the Cause (VETS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03203333. Viimeisen 24 tunnin aikana VETS on vaihdellut alimmillaan $ 0.0314254 ja korkeimmillaan $ 0.03480515 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VETS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.073523, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0314254.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VETS on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -7.49% 24 tunnin aikana ja -28.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Veterans for the Cause (VETS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.20M
$ 3.20M

--
--

$ 3.20M
$ 3.20M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Veterans for the Cause-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VETS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.20M.

Veterans for the Cause (VETS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Veterans for the Cause – USD -hinta muuttui $ -0.00259598304244134.
Viimeisten 30 päivän aikana Veterans for the Cause – USD -hinnan muutos oli $ -0.0137446498.
Viimeisten 60 päivän aikana Veterans for the Cause – USD -hinnan muutos oli $ -0.0080264921.
Viimeisten 90 päivän aikana Veterans for the Cause – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00259598304244134-7.49%
30 päivää$ -0.0137446498-42.90%
60 päivää$ -0.0080264921-25.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on Veterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

Veterans for the Cause (VETS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Veterans for the Cause-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Veterans for the Cause (VETS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Veterans for the Cause (VETS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Veterans for the Cause-rahakkeelle.

Tarkista Veterans for the Cause-rahakkeen hintaennuste nyt!

VETS paikallisiin valuuttoihin

Veterans for the Cause (VETS) -rahakkeen tokenomiikka

Veterans for the Cause (VETS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VETS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Veterans for the Cause (VETS)”

Paljonko Veterans for the Cause (VETS) on arvoltaan tänään?
VETS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03203333 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VETS-USD-parin nykyinen hinta?
VETS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03203333. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Veterans for the Cause-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VETS markkina-arvo on $ 3.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VETS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VETS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli VETS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VETS saavutti ATH-hinnaksi 0.073523 USD.
Mikä oli VETS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VETS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0314254 USD.
Mikä on VETS-rahakkeen treidausvolyymi?
VETS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VETS tänä vuonna korkeammalle?
VETS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VETS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
