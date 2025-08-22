Lisätietoja VSTR-rahakkeesta

Vestra DAO – hinta (VSTR)

Reaaliaikainen Vestra DAO (VSTR) -hintakaavio
2025-08-22

Vestra DAO (VSTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

Vestra DAO (VSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00627531. Viimeisen 24 tunnin aikana VSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0061218 ja korkeimmillaan $ 0.0063648 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01653066, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00143796.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VSTR on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -0.56% 24 tunnin aikana ja -10.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vestra DAO (VSTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.03M
$ 10.03M$ 10.03M

--
----

$ 313.97M
$ 313.97M$ 313.97M

1.60B
1.60B 1.60B

49,999,880,000.0
49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

Vestra DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.60B ja sen kokonaistarjonta on 49999880000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 313.97M.

Vestra DAO (VSTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vestra DAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vestra DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019362042.
Viimeisten 60 päivän aikana Vestra DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013186308.
Viimeisten 90 päivän aikana Vestra DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.002653621927271122.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.56%
30 päivää$ -0.0019362042-30.85%
60 päivää$ -0.0013186308-21.01%
90 päivää$ -0.002653621927271122-29.71%

Mikä on Vestra DAO (VSTR)

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vestra DAO (VSTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vestra DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vestra DAO (VSTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vestra DAO (VSTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vestra DAO-rahakkeelle.

Tarkista Vestra DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

VSTR paikallisiin valuuttoihin

Vestra DAO (VSTR) -rahakkeen tokenomiikka

Vestra DAO (VSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VSTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vestra DAO (VSTR)”

Paljonko Vestra DAO (VSTR) on arvoltaan tänään?
VSTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00627531 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VSTR-USD-parin nykyinen hinta?
VSTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00627531. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vestra DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VSTR markkina-arvo on $ 10.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.60B USD.
Mikä oli VSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VSTR saavutti ATH-hinnaksi 0.01653066 USD.
Mikä oli VSTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VSTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00143796 USD.
Mikä on VSTR-rahakkeen treidausvolyymi?
VSTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VSTR tänä vuonna korkeammalle?
VSTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VSTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vestra DAO (VSTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.