Vesta Finance-logo

Vesta Finance – hinta (VSTA)

Ei listattu

1VSTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04950361
$0.04950361
-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen Vesta Finance (VSTA) -hintakaavio
Vesta Finance (VSTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0494375
$ 0.0494375
24 h:n matalin
$ 0.04981602
$ 0.04981602
24 h:n korkein

$ 0.0494375
$ 0.0494375

$ 0.04981602
$ 0.04981602

$ 6.47
$ 6.47

$ 0.01823604
$ 0.01823604

-0.62%

-0.62%

-7.33%

-7.33%

Vesta Finance (VSTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04950361. Viimeisen 24 tunnin aikana VSTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0494375 ja korkeimmillaan $ 0.04981602 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VSTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01823604.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VSTA on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -0.62% 24 tunnin aikana ja -7.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vesta Finance (VSTA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.11M
$ 1.11M

--
--

$ 4.94M
$ 4.94M

22.44M
22.44M

100,000,000.0
100,000,000.0

Vesta Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VSTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.44M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.94M.

Vesta Finance (VSTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vesta Finance – USD -hinta muuttui $ -0.00031240265599466.
Viimeisten 30 päivän aikana Vesta Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0056486143.
Viimeisten 60 päivän aikana Vesta Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0429347730.
Viimeisten 90 päivän aikana Vesta Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00031240265599466-0.62%
30 päivää$ +0.0056486143+11.41%
60 päivää$ +0.0429347730+86.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vesta Finance (VSTA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vesta Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vesta Finance (VSTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vesta Finance (VSTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vesta Finance-rahakkeelle.

Tarkista Vesta Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

VSTA paikallisiin valuuttoihin

Vesta Finance (VSTA) -rahakkeen tokenomiikka

Vesta Finance (VSTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VSTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vesta Finance (VSTA)”

Paljonko Vesta Finance (VSTA) on arvoltaan tänään?
VSTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04950361 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VSTA-USD-parin nykyinen hinta?
VSTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04950361. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vesta Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VSTA markkina-arvo on $ 1.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VSTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VSTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.44M USD.
Mikä oli VSTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VSTA saavutti ATH-hinnaksi 6.47 USD.
Mikä oli VSTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VSTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01823604 USD.
Mikä on VSTA-rahakkeen treidausvolyymi?
VSTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VSTA tänä vuonna korkeammalle?
VSTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VSTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vesta Finance (VSTA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

