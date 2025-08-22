Lisätietoja VERTAI-rahakkeesta

Vertical AI-logo

Vertical AI – hinta (VERTAI)

Ei listattu

1VERTAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.304636
$0.304636$0.304636
-5.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Vertical AI (VERTAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:27:26 (UTC+8)

Vertical AI (VERTAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.300638
24 h:n matalin
$ 0.334599
24 h:n korkein

$ 0.300638
$ 0.334599
$ 1.14
$ 0.014562
-0.13%

-5.94%

-26.37%

-26.37%

Vertical AI (VERTAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.304636. Viimeisen 24 tunnin aikana VERTAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.300638 ja korkeimmillaan $ 0.334599 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VERTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014562.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VERTAI on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -5.94% 24 tunnin aikana ja -26.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vertical AI (VERTAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.48M
--
$ 30.48M
100.00M
100,000,000.0
Vertical AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VERTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.48M.

Vertical AI (VERTAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vertical AI – USD -hinta muuttui $ -0.0192642515924639.
Viimeisten 30 päivän aikana Vertical AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0472488608.
Viimeisten 60 päivän aikana Vertical AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.4050837805.
Viimeisten 90 päivän aikana Vertical AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.07580358695221443.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0192642515924639-5.94%
30 päivää$ +0.0472488608+15.51%
60 päivää$ +0.4050837805+132.97%
90 päivää$ +0.07580358695221443+33.13%

Mikä on Vertical AI (VERTAI)

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vertical AI (VERTAI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Vertical AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vertical AI (VERTAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vertical AI (VERTAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vertical AI-rahakkeelle.

Tarkista Vertical AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

VERTAI paikallisiin valuuttoihin

Vertical AI (VERTAI) -rahakkeen tokenomiikka

Vertical AI (VERTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VERTAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vertical AI (VERTAI)”

Paljonko Vertical AI (VERTAI) on arvoltaan tänään?
VERTAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.304636 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VERTAI-USD-parin nykyinen hinta?
VERTAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.304636. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vertical AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VERTAI markkina-arvo on $ 30.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VERTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VERTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli VERTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VERTAI saavutti ATH-hinnaksi 1.14 USD.
Mikä oli VERTAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VERTAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.014562 USD.
Mikä on VERTAI-rahakkeen treidausvolyymi?
VERTAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VERTAI tänä vuonna korkeammalle?
VERTAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VERTAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vertical AI (VERTAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.