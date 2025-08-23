Lisätietoja VXVS-rahakkeesta

VXVS-rahakkeen hintatiedot

VXVS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VXVS-rahakkeen tokenomiikka

VXVS-rahakkeen hintaennuste

Venus XVS-logo

Venus XVS – hinta (VXVS)

Ei listattu

1VXVS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.136035
$0.136035$0.136035
+10.00%1D
USD
Reaaliaikainen Venus XVS (VXVS) -hintakaavio
Venus XVS (VXVS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.121565
$ 0.121565$ 0.121565
24 h:n matalin
$ 0.136518
$ 0.136518$ 0.136518
24 h:n korkein

$ 0.121565
$ 0.121565$ 0.121565

$ 0.136518
$ 0.136518$ 0.136518

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 0.062162
$ 0.062162$ 0.062162

-0.06%

+9.85%

+11.87%

+11.87%

Venus XVS (VXVS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.136035. Viimeisen 24 tunnin aikana VXVS on vaihdellut alimmillaan $ 0.121565 ja korkeimmillaan $ 0.136518 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VXVS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.062162.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VXVS on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, +9.85% 24 tunnin aikana ja +11.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Venus XVS (VXVS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

0.00
0.00 0.00

29,961,801.04544774
29,961,801.04544774 29,961,801.04544774

Venus XVS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VXVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 29961801.04544774. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.08M.

Venus XVS (VXVS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Venus XVS – USD -hinta muuttui $ +0.01219782.
Viimeisten 30 päivän aikana Venus XVS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0031633034.
Viimeisten 60 päivän aikana Venus XVS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0295362864.
Viimeisten 90 päivän aikana Venus XVS – USD -hinnan muutos oli $ +0.00326612943807285.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01219782+9.85%
30 päivää$ +0.0031633034+2.33%
60 päivää$ +0.0295362864+21.71%
90 päivää$ +0.00326612943807285+2.46%

Mikä on Venus XVS (VXVS)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Venus XVS (VXVS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Venus XVS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Venus XVS (VXVS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Venus XVS (VXVS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Venus XVS-rahakkeelle.

Tarkista Venus XVS-rahakkeen hintaennuste nyt!

VXVS paikallisiin valuuttoihin

Venus XVS (VXVS) -rahakkeen tokenomiikka

Venus XVS (VXVS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VXVS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Venus XVS (VXVS)”

Paljonko Venus XVS (VXVS) on arvoltaan tänään?
VXVS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.136035 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VXVS-USD-parin nykyinen hinta?
VXVS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.136035. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Venus XVS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VXVS markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VXVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VXVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VXVS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VXVS saavutti ATH-hinnaksi 2.94 USD.
Mikä oli VXVS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VXVS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.062162 USD.
Mikä on VXVS-rahakkeen treidausvolyymi?
VXVS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VXVS tänä vuonna korkeammalle?
VXVS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VXVS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 05:03:08 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.