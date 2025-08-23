Lisätietoja VXRP-rahakkeesta

Venus XRP-logo

Venus XRP – hinta (VXRP)

Ei listattu

1VXRP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.063114
$0.063114$0.063114
+6.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Venus XRP (VXRP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 05:03:00 (UTC+8)

Venus XRP (VXRP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.057149
$ 0.057149$ 0.057149
24 h:n matalin
$ 0.063348
$ 0.063348$ 0.063348
24 h:n korkein

$ 0.057149
$ 0.057149$ 0.057149

$ 0.063348
$ 0.063348$ 0.063348

$ 0.074605
$ 0.074605$ 0.074605

$ 0.00596892
$ 0.00596892$ 0.00596892

-0.29%

+7.06%

+0.49%

+0.49%

Venus XRP (VXRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.063114. Viimeisen 24 tunnin aikana VXRP on vaihdellut alimmillaan $ 0.057149 ja korkeimmillaan $ 0.063348 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VXRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.074605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00596892.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VXRP on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, +7.06% 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Venus XRP (VXRP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 47.78M
$ 47.78M$ 47.78M

0.00
0.00 0.00

757,274,417.0596157
757,274,417.0596157 757,274,417.0596157

Venus XRP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 757274417.0596157. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.78M.

Venus XRP (VXRP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Venus XRP – USD -hinta muuttui $ +0.00416473.
Viimeisten 30 päivän aikana Venus XRP – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032211176.
Viimeisten 60 päivän aikana Venus XRP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0314657245.
Viimeisten 90 päivän aikana Venus XRP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0150911300821875.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00416473+7.06%
30 päivää$ -0.0032211176-5.10%
60 päivää$ +0.0314657245+49.86%
90 päivää$ +0.0150911300821875+31.42%

Mikä on Venus XRP (VXRP)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Venus XRP (VXRP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Venus XRP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Venus XRP (VXRP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Venus XRP (VXRP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Venus XRP-rahakkeelle.

Tarkista Venus XRP-rahakkeen hintaennuste nyt!

VXRP paikallisiin valuuttoihin

Venus XRP (VXRP) -rahakkeen tokenomiikka

Venus XRP (VXRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VXRP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Venus XRP (VXRP)”

Paljonko Venus XRP (VXRP) on arvoltaan tänään?
VXRP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.063114 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VXRP-USD-parin nykyinen hinta?
VXRP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.063114. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Venus XRP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VXRP markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VXRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VXRP saavutti ATH-hinnaksi 0.074605 USD.
Mikä oli VXRP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VXRP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00596892 USD.
Mikä on VXRP-rahakkeen treidausvolyymi?
VXRP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VXRP tänä vuonna korkeammalle?
VXRP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VXRP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.