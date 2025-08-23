Lisätietoja VUSDC-rahakkeesta

Ei listattu

1VUSDC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02584404
$0.02584404
0.00%1D
Reaaliaikainen Venus USDC (VUSDC) -hintakaavio
Venus USDC (VUSDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0258249
$ 0.0258249
24 h:n matalin
$ 0.02586917
$ 0.02586917
24 h:n korkein

$ 0.0258249
$ 0.0258249

$ 0.02586917
$ 0.02586917

$ 0.226561
$ 0.226561

$ 0.01829211
$ 0.01829211

-0.04%

+0.07%

+0.08%

+0.08%

Venus USDC (VUSDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02584404. Viimeisen 24 tunnin aikana VUSDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0258249 ja korkeimmillaan $ 0.02586917 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VUSDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.226561, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01829211.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VUSDC on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja +0.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Venus USDC (VUSDC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 88.83M
$ 88.83M

0.00
0.00

3,437,081,656.812589
3,437,081,656.812589

Venus USDC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VUSDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 3437081656.812589. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 88.83M.

Venus USDC (VUSDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Venus USDC – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Venus USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000917463.
Viimeisten 60 päivän aikana Venus USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001640734.
Viimeisten 90 päivän aikana Venus USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.000215111808753073.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.07%
30 päivää$ +0.0000917463+0.36%
60 päivää$ +0.0001640734+0.63%
90 päivää$ +0.000215111808753073+0.84%

Mikä on Venus USDC (VUSDC)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

Venus USDC (VUSDC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Venus USDC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Venus USDC (VUSDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Venus USDC (VUSDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Venus USDC-rahakkeelle.

Tarkista Venus USDC-rahakkeen hintaennuste nyt!

VUSDC paikallisiin valuuttoihin

Venus USDC (VUSDC) -rahakkeen tokenomiikka

Venus USDC (VUSDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VUSDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Venus USDC (VUSDC)”

Paljonko Venus USDC (VUSDC) on arvoltaan tänään?
VUSDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02584404 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VUSDC-USD-parin nykyinen hinta?
VUSDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02584404. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Venus USDC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VUSDC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VUSDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VUSDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VUSDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VUSDC saavutti ATH-hinnaksi 0.226561 USD.
Mikä oli VUSDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VUSDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01829211 USD.
Mikä on VUSDC-rahakkeen treidausvolyymi?
VUSDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VUSDC tänä vuonna korkeammalle?
VUSDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VUSDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 05:02:45 (UTC+8)

