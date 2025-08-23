Lisätietoja VLINK-rahakkeesta

VLINK-rahakkeen hintatiedot

VLINK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VLINK-rahakkeen tokenomiikka

VLINK-rahakkeen hintaennuste

Venus LINK – hinta (VLINK)

1VLINK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.549319
$0.549319$0.549319
+8.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Venus LINK (VLINK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 05:02:13 (UTC+8)

Venus LINK (VLINK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.493126
$ 0.493126$ 0.493126
24 h:n matalin
$ 0.564419
$ 0.564419$ 0.564419
24 h:n korkein

$ 0.493126
$ 0.493126$ 0.493126

$ 0.564419
$ 0.564419$ 0.564419

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 0.101052
$ 0.101052$ 0.101052

+0.06%

+8.77%

+25.58%

+25.58%

Venus LINK (VLINK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.549319. Viimeisen 24 tunnin aikana VLINK on vaihdellut alimmillaan $ 0.493126 ja korkeimmillaan $ 0.564419 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VLINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.054, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.101052.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VLINK on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +8.77% 24 tunnin aikana ja +25.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Venus LINK (VLINK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

0.00
0.00 0.00

18,184,184.45051773
18,184,184.45051773 18,184,184.45051773

Venus LINK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VLINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 18184184.45051773. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.00M.

Venus LINK (VLINK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Venus LINK – USD -hinta muuttui $ +0.04454528.
Viimeisten 30 päivän aikana Venus LINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.2721053314.
Viimeisten 60 päivän aikana Venus LINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.6826820625.
Viimeisten 90 päivän aikana Venus LINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.2340359830805139.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.04454528+8.77%
30 päivää$ +0.2721053314+49.54%
60 päivää$ +0.6826820625+124.28%
90 päivää$ +0.2340359830805139+74.23%

Mikä on Venus LINK (VLINK)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Venus LINK (VLINK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Venus LINK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Venus LINK (VLINK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Venus LINK (VLINK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Venus LINK-rahakkeelle.

Tarkista Venus LINK-rahakkeen hintaennuste nyt!

VLINK paikallisiin valuuttoihin

Venus LINK (VLINK) -rahakkeen tokenomiikka

Venus LINK (VLINK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VLINK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Venus LINK (VLINK)”

Paljonko Venus LINK (VLINK) on arvoltaan tänään?
VLINK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.549319 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VLINK-USD-parin nykyinen hinta?
VLINK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.549319. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Venus LINK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VLINK markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VLINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VLINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VLINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VLINK saavutti ATH-hinnaksi 1.054 USD.
Mikä oli VLINK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VLINK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.101052 USD.
Mikä on VLINK-rahakkeen treidausvolyymi?
VLINK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VLINK tänä vuonna korkeammalle?
VLINK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VLINK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Venus LINK (VLINK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

