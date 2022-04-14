Vent Finance (VENT) -rahakkeen tokenomiikka

Vent Finance (VENT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Vent Finance (VENT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Vent Finance (VENT) -rahakkeen tiedot

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole.

VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them.

  • Platform-level identity verification: simple, one-time process.
  • Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.
  • Projects selected by the community and vetted by the team.
  • Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)
  • Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.
  • Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.
  • Secure environment for trusted partners and community members to transact.
  • Trusted entity & team in compliance with international regulations.
  • Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.
  • Project Support through Incubation Partners.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.vent.finance/

Vent Finance (VENT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Vent Finance (VENT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 136.64K
$ 136.64K$ 136.64K
Kokonaistarjonta:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 136.64K
$ 136.64K$ 136.64K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00006501
$ 0.00006501$ 0.00006501
Nykyinen hinta:
$ 0.00054654
$ 0.00054654$ 0.00054654

Vent Finance (VENT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Vent Finance (VENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VENT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VENT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VENT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VENT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VENT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VENT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VENT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.