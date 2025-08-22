Vent Finance – hinta (VENT)
Vent Finance (VENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00054654. Viimeisen 24 tunnin aikana VENT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.18, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006501.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VENT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Vent Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 136.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.00M ja sen kokonaistarjonta on 250000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.64K.
Tämän päivän aikana Vent Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vent Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000176064.
Viimeisten 60 päivän aikana Vent Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000746833.
Viimeisten 90 päivän aikana Vent Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000505751332638186.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0000176064
|-3.22%
|60 päivää
|$ -0.0000746833
|-13.66%
|90 päivää
|$ -0.0000505751332638186
|-8.46%
VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. - Platform-level identity verification: simple, one-time process. - Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment. - Projects selected by the community and vetted by the team. - Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO) - Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate. - Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators. - Secure environment for trusted partners and community members to transact. - Trusted entity & team in compliance with international regulations. - Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members. - Project Support through Incubation Partners.
