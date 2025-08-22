Lisätietoja VUSD-rahakkeesta

VUSD-rahakkeen hintatiedot

VUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VUSD-rahakkeen tokenomiikka

VUSD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Veno USD-logo

Veno USD – hinta (VUSD)

Ei listattu

1VUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.997074
$0.997074$0.997074
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Veno USD (VUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:40:13 (UTC+8)

Veno USD (VUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.990699
$ 0.990699$ 0.990699
24 h:n matalin
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 h:n korkein

$ 0.990699
$ 0.990699$ 0.990699

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 0.90303
$ 0.90303$ 0.90303

-0.43%

-0.05%

-0.48%

-0.48%

Veno USD (VUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997074. Viimeisen 24 tunnin aikana VUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.990699 ja korkeimmillaan $ 1.006 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.066, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.90303.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VUSD on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -0.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Veno USD (VUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

--
----

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

3.30M
3.30M 3.30M

3,302,259.473198959
3,302,259.473198959 3,302,259.473198959

Veno USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.30M ja sen kokonaistarjonta on 3302259.473198959. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.29M.

Veno USD (VUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Veno USD – USD -hinta muuttui $ -0.0005436774573944.
Viimeisten 30 päivän aikana Veno USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003679203.
Viimeisten 60 päivän aikana Veno USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0026220054.
Viimeisten 90 päivän aikana Veno USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011445939712858.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005436774573944-0.05%
30 päivää$ -0.0003679203-0.03%
60 päivää$ -0.0026220054-0.26%
90 päivää$ +0.0011445939712858+0.11%

Mikä on Veno USD (VUSD)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Veno USD (VUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Veno USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Veno USD (VUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Veno USD (VUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Veno USD-rahakkeelle.

Tarkista Veno USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

VUSD paikallisiin valuuttoihin

Veno USD (VUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Veno USD (VUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Veno USD (VUSD)”

Paljonko Veno USD (VUSD) on arvoltaan tänään?
VUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.997074 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VUSD-USD-parin nykyinen hinta?
VUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.997074. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Veno USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VUSD markkina-arvo on $ 3.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.30M USD.
Mikä oli VUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.066 USD.
Mikä oli VUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.90303 USD.
Mikä on VUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
VUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VUSD tänä vuonna korkeammalle?
VUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:40:13 (UTC+8)

Veno USD (VUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.