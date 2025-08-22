Veno Finance – hinta (VNO)
Veno Finance (VNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0149327. Viimeisen 24 tunnin aikana VNO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01452598 ja korkeimmillaan $ 0.0150196 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.521713, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01111337.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VNO on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, +0.74% 24 tunnin aikana ja -12.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Veno Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.69M ja sen kokonaistarjonta on 1882775634.063574. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.11M.
Tämän päivän aikana Veno Finance – USD -hinta muuttui $ +0.00010978.
Viimeisten 30 päivän aikana Veno Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017251001.
Viimeisten 60 päivän aikana Veno Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0036840404.
Viimeisten 90 päivän aikana Veno Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.003302729150287565.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00010978
|+0.74%
|30 päivää
|$ -0.0017251001
|-11.55%
|60 päivää
|$ +0.0036840404
|+24.67%
|90 päivää
|$ -0.003302729150287565
|-18.11%
Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO
