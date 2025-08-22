Lisätietoja VNO-rahakkeesta

Veno Finance-logo

Veno Finance – hinta (VNO)

Ei listattu

1VNO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01492888
$0.01492888
+0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Veno Finance (VNO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:40:03 (UTC+8)

Veno Finance (VNO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01452598
$ 0.01452598
24 h:n matalin
$ 0.0150196
$ 0.0150196
24 h:n korkein

$ 0.01452598
$ 0.01452598

$ 0.0150196
$ 0.0150196

$ 0.521713
$ 0.521713

$ 0.01111337
$ 0.01111337

-0.48%

+0.74%

-12.40%

-12.40%

Veno Finance (VNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0149327. Viimeisen 24 tunnin aikana VNO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01452598 ja korkeimmillaan $ 0.0150196 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.521713, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01111337.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VNO on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, +0.74% 24 tunnin aikana ja -12.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Veno Finance (VNO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.68M
$ 7.68M

--
--

$ 28.11M
$ 28.11M

514.69M
514.69M

1,882,775,634.063574
1,882,775,634.063574

Veno Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.69M ja sen kokonaistarjonta on 1882775634.063574. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.11M.

Veno Finance (VNO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Veno Finance – USD -hinta muuttui $ +0.00010978.
Viimeisten 30 päivän aikana Veno Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017251001.
Viimeisten 60 päivän aikana Veno Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0036840404.
Viimeisten 90 päivän aikana Veno Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.003302729150287565.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00010978+0.74%
30 päivää$ -0.0017251001-11.55%
60 päivää$ +0.0036840404+24.67%
90 päivää$ -0.003302729150287565-18.11%

Mikä on Veno Finance (VNO)

Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO

Veno Finance (VNO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Veno Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Veno Finance (VNO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Veno Finance (VNO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Veno Finance-rahakkeelle.

Tarkista Veno Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

VNO paikallisiin valuuttoihin

Veno Finance (VNO) -rahakkeen tokenomiikka

Veno Finance (VNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VNO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Veno Finance (VNO)”

Paljonko Veno Finance (VNO) on arvoltaan tänään?
VNO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0149327 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VNO-USD-parin nykyinen hinta?
VNO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0149327. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Veno Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VNO markkina-arvo on $ 7.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.69M USD.
Mikä oli VNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VNO saavutti ATH-hinnaksi 0.521713 USD.
Mikä oli VNO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VNO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01111337 USD.
Mikä on VNO-rahakkeen treidausvolyymi?
VNO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VNO tänä vuonna korkeammalle?
VNO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VNO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:40:03 (UTC+8)

