Lisätietoja VETH-rahakkeesta

VETH-rahakkeen hintatiedot

VETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VETH-rahakkeen tokenomiikka

VETH-rahakkeen hintaennuste

Veno ETH – hinta (VETH)

1VETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,274.09
-0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Veno ETH (VETH) -hintakaavio
Veno ETH (VETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,208.91
24 h:n matalin
$ 4,329.73
24 h:n korkein

$ 4,208.91
$ 4,329.73
$ 4,784.69
$ 1,400.82
-0.03%

-0.28%

-7.45%

-7.45%

Veno ETH (VETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,274.09. Viimeisen 24 tunnin aikana VETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,208.91 ja korkeimmillaan $ 4,329.73 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,784.69, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,400.82.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VETH on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.28% 24 tunnin aikana ja -7.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Veno ETH (VETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.87M
--
$ 1.87M
437.64
437.6402902768095
Veno ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 437.64 ja sen kokonaistarjonta on 437.6402902768095. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.87M.

Veno ETH (VETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Veno ETH – USD -hinta muuttui $ -12.024171322858.
Viimeisten 30 päivän aikana Veno ETH – USD -hinnan muutos oli $ +625.2848350940.
Viimeisten 60 päivän aikana Veno ETH – USD -hinnan muutos oli $ +3,879.1811803600.
Viimeisten 90 päivän aikana Veno ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,752.7189205562434.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -12.024171322858-0.28%
30 päivää$ +625.2848350940+14.63%
60 päivää$ +3,879.1811803600+90.76%
90 päivää$ +1,752.7189205562434+69.51%

Mikä on Veno ETH (VETH)

Veno ETH (VETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Veno ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Veno ETH (VETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Veno ETH (VETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Veno ETH-rahakkeelle.

Tarkista Veno ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

VETH paikallisiin valuuttoihin

Veno ETH (VETH) -rahakkeen tokenomiikka

Veno ETH (VETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Veno ETH (VETH)”

Paljonko Veno ETH (VETH) on arvoltaan tänään?
VETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,274.09 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VETH-USD-parin nykyinen hinta?
VETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,274.09. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Veno ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VETH markkina-arvo on $ 1.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 437.64 USD.
Mikä oli VETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VETH saavutti ATH-hinnaksi 4,784.69 USD.
Mikä oli VETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,400.82 USD.
Mikä on VETH-rahakkeen treidausvolyymi?
VETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VETH tänä vuonna korkeammalle?
VETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Veno ETH (VETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

