Velvet Unicorn by Virtuals-logo

Velvet Unicorn by Virtuals – hinta (VU)

Ei listattu

1VU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00112509
-5.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -hintakaavio
Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00109733
24 h:n matalin
$ 0.0011962
24 h:n korkein

$ 0.00109733
$ 0.0011962
$ 0.01677295
$ 0
-0.26%

-5.69%

+2.23%

+2.23%

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00112666. Viimeisen 24 tunnin aikana VU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00109733 ja korkeimmillaan $ 0.0011962 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01677295, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VU on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -5.69% 24 tunnin aikana ja +2.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.12M
--
$ 1.12M
994.12M
994,117,759.3575768
Velvet Unicorn by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.12M ja sen kokonaistarjonta on 994117759.3575768. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.12M.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Velvet Unicorn by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Velvet Unicorn by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003471833.
Viimeisten 60 päivän aikana Velvet Unicorn by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005660450.
Viimeisten 90 päivän aikana Velvet Unicorn by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018519567611183757.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.69%
30 päivää$ -0.0003471833-30.81%
60 päivää$ -0.0005660450-50.24%
90 päivää$ -0.0018519567611183757-62.17%

Mikä on Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Velvet Unicorn by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Velvet Unicorn by Virtuals (VU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Velvet Unicorn by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Velvet Unicorn by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

VU paikallisiin valuuttoihin

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -rahakkeen tokenomiikka

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Velvet Unicorn by Virtuals (VU)”

Paljonko Velvet Unicorn by Virtuals (VU) on arvoltaan tänään?
VU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00112666 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VU-USD-parin nykyinen hinta?
VU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00112666. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Velvet Unicorn by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VU markkina-arvo on $ 1.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.12M USD.
Mikä oli VU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VU saavutti ATH-hinnaksi 0.01677295 USD.
Mikä oli VU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VU-rahakkeen treidausvolyymi?
VU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VU tänä vuonna korkeammalle?
VU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
