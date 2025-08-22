Velas – hinta (VLX)
Velas (VLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00116097. Viimeisen 24 tunnin aikana VLX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112389 ja korkeimmillaan $ 0.00122675 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.568966, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00107168.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VLX on muuttunut -2.93% viimeisen tunnin aikana, -4.61% 24 tunnin aikana ja -21.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Velas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.75B ja sen kokonaistarjonta on 2745504226.558044. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.17M.
Tämän päivän aikana Velas – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Velas – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006123327.
Viimeisten 60 päivän aikana Velas – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002764641.
Viimeisten 90 päivän aikana Velas – USD -hinnan muutos oli $ -0.0025978270093465903.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.61%
|30 päivää
|$ -0.0006123327
|-52.74%
|60 päivää
|$ -0.0002764641
|-23.81%
|90 päivää
|$ -0.0025978270093465903
|-69.11%
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
