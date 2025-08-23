Lisätietoja VELA-rahakkeesta

Vela Token – hinta (VELA)

1VELA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00197479
+1.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Vela Token (VELA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:57:43 (UTC+8)

Vela Token (VELA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00193469
24 h:n matalin
$ 0.00198619
24 h:n korkein

$ 0.00193469
$ 0.00198619
$ 7.67
$ 0
--

+1.76%

-22.21%

-22.21%

Vela Token (VELA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00197479. Viimeisen 24 tunnin aikana VELA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00193469 ja korkeimmillaan $ 0.00198619 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VELA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.67, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VELA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.76% 24 tunnin aikana ja -22.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vela Token (VELA) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Vela Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VELA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.81M ja sen kokonaistarjonta on 35000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.12K.

Vela Token (VELA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vela Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vela Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002355170.
Viimeisten 60 päivän aikana Vela Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023263731.
Viimeisten 90 päivän aikana Vela Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011049125037819286.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.76%
30 päivää$ +0.0002355170+11.93%
60 päivää$ +0.0023263731+117.80%
90 päivää$ -0.0011049125037819286-35.87%

Mikä on Vela Token (VELA)

Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vela Token (VELA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vela Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vela Token (VELA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vela Token (VELA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vela Token-rahakkeelle.

Tarkista Vela Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

VELA paikallisiin valuuttoihin

Vela Token (VELA) -rahakkeen tokenomiikka

Vela Token (VELA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VELA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vela Token (VELA)”

Paljonko Vela Token (VELA) on arvoltaan tänään?
VELA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00197479 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VELA-USD-parin nykyinen hinta?
VELA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00197479. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vela Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VELA markkina-arvo on $ 33.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VELA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VELA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.81M USD.
Mikä oli VELA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VELA saavutti ATH-hinnaksi 7.67 USD.
Mikä oli VELA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VELA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VELA-rahakkeen treidausvolyymi?
VELA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VELA tänä vuonna korkeammalle?
VELA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VELA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

