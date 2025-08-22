Lisätietoja VEGAS-rahakkeesta

$0.192238
USD
Reaaliaikainen Vegas (VEGAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:39:39 (UTC+8)

Vegas (VEGAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.183183
$ 0.183183$ 0.183183
24 h:n matalin
$ 0.193103
$ 0.193103$ 0.193103
24 h:n korkein

$ 0.183183
$ 0.183183$ 0.183183

$ 0.193103
$ 0.193103$ 0.193103

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.0090571
$ 0.0090571$ 0.0090571

+0.52%

+2.03%

-40.47%

-40.47%

Vegas (VEGAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.192251. Viimeisen 24 tunnin aikana VEGAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.183183 ja korkeimmillaan $ 0.193103 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VEGAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0090571.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VEGAS on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, +2.03% 24 tunnin aikana ja -40.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vegas (VEGAS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

9.95M
9.95M 9.95M

9,952,114.71
9,952,114.71 9,952,114.71

Vegas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VEGAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.95M ja sen kokonaistarjonta on 9952114.71. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.91M.

Vegas (VEGAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vegas – USD -hinta muuttui $ +0.00382327.
Viimeisten 30 päivän aikana Vegas – USD -hinnan muutos oli $ -0.0644866183.
Viimeisten 60 päivän aikana Vegas – USD -hinnan muutos oli $ -0.0963821358.
Viimeisten 90 päivän aikana Vegas – USD -hinnan muutos oli $ -0.09102072437441217.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00382327+2.03%
30 päivää$ -0.0644866183-33.54%
60 päivää$ -0.0963821358-50.13%
90 päivää$ -0.09102072437441217-32.13%

Mikä on Vegas (VEGAS)

Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vegas (VEGAS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vegas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vegas (VEGAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vegas (VEGAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vegas-rahakkeelle.

Tarkista Vegas-rahakkeen hintaennuste nyt!

VEGAS paikallisiin valuuttoihin

Vegas (VEGAS) -rahakkeen tokenomiikka

Vegas (VEGAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VEGAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vegas (VEGAS)”

Paljonko Vegas (VEGAS) on arvoltaan tänään?
VEGAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.192251 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VEGAS-USD-parin nykyinen hinta?
VEGAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.192251. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vegas-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VEGAS markkina-arvo on $ 1.91M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VEGAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VEGAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.95M USD.
Mikä oli VEGAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VEGAS saavutti ATH-hinnaksi 1.15 USD.
Mikä oli VEGAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VEGAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0090571 USD.
Mikä on VEGAS-rahakkeen treidausvolyymi?
VEGAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VEGAS tänä vuonna korkeammalle?
VEGAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VEGAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:39:39 (UTC+8)

Vegas (VEGAS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.