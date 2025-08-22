Lisätietoja VED-rahakkeesta

VED-rahakkeen hintatiedot

VED-rahakkeen valkoinen paperi

VED-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VED-rahakkeen tokenomiikka

VED-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

VedoraAI-logo

VedoraAI – hinta (VED)

Ei listattu

1VED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.276676
$0.276676$0.276676
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen VedoraAI (VED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:27:10 (UTC+8)

VedoraAI (VED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.484201
$ 0.484201$ 0.484201

$ 0.00602294
$ 0.00602294$ 0.00602294

--

--

0.00%

0.00%

VedoraAI (VED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.276676. Viimeisen 24 tunnin aikana VED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.484201, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00602294.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VED on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VedoraAI (VED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.78M
$ 23.78M$ 23.78M

--
----

$ 27.67M
$ 27.67M$ 27.67M

85.95M
85.95M 85.95M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

VedoraAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.95M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.67M.

VedoraAI (VED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VedoraAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VedoraAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0617490476.
Viimeisten 60 päivän aikana VedoraAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0659834355.
Viimeisten 90 päivän aikana VedoraAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0617490476-22.31%
60 päivää$ -0.0659834355-23.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on VedoraAI (VED)

Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

VedoraAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VedoraAI (VED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VedoraAI (VED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VedoraAI-rahakkeelle.

Tarkista VedoraAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

VED paikallisiin valuuttoihin

VedoraAI (VED) -rahakkeen tokenomiikka

VedoraAI (VED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VedoraAI (VED)”

Paljonko VedoraAI (VED) on arvoltaan tänään?
VED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.276676 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VED-USD-parin nykyinen hinta?
VED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.276676. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VedoraAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VED markkina-arvo on $ 23.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.95M USD.
Mikä oli VED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VED saavutti ATH-hinnaksi 0.484201 USD.
Mikä oli VED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VED-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00602294 USD.
Mikä on VED-rahakkeen treidausvolyymi?
VED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VED tänä vuonna korkeammalle?
VED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:27:10 (UTC+8)

VedoraAI (VED) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.