Vaultka – hinta (VKA)

1VKA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00714572
$0.00714572$0.00714572
+1.10%1D
USD
Reaaliaikainen Vaultka (VKA) -hintakaavio
Vaultka (VKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00695642
$ 0.00695642$ 0.00695642
24 h:n matalin
$ 0.0071891
$ 0.0071891$ 0.0071891
24 h:n korkein

$ 0.00695642
$ 0.00695642$ 0.00695642

$ 0.0071891
$ 0.0071891$ 0.0071891

$ 0.300445
$ 0.300445$ 0.300445

$ 0.00548097
$ 0.00548097$ 0.00548097

-0.42%

+1.15%

-15.31%

-15.31%

Vaultka (VKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00714572. Viimeisen 24 tunnin aikana VKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00695642 ja korkeimmillaan $ 0.0071891 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.300445, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00548097.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VKA on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, +1.15% 24 tunnin aikana ja -15.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vaultka (VKA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 289.29K
$ 289.29K$ 289.29K

--
----

$ 714.57K
$ 714.57K$ 714.57K

40.48M
40.48M 40.48M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Vaultka-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 289.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.48M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 714.57K.

Vaultka (VKA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vaultka – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vaultka – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007713954.
Viimeisten 60 päivän aikana Vaultka – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016572961.
Viimeisten 90 päivän aikana Vaultka – USD -hinnan muutos oli $ -0.000854319156747093.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.15%
30 päivää$ -0.0007713954-10.79%
60 päivää$ +0.0016572961+23.19%
90 päivää$ -0.000854319156747093-10.67%

Mikä on Vaultka (VKA)

Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points

Vaultka-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vaultka (VKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vaultka (VKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vaultka-rahakkeelle.

Tarkista Vaultka-rahakkeen hintaennuste nyt!

VKA paikallisiin valuuttoihin

Vaultka (VKA) -rahakkeen tokenomiikka

Vaultka (VKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vaultka (VKA)”

Paljonko Vaultka (VKA) on arvoltaan tänään?
VKA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00714572 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VKA-USD-parin nykyinen hinta?
VKA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00714572. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vaultka-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VKA markkina-arvo on $ 289.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.48M USD.
Mikä oli VKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VKA saavutti ATH-hinnaksi 0.300445 USD.
Mikä oli VKA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VKA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00548097 USD.
Mikä on VKA-rahakkeen treidausvolyymi?
VKA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VKA tänä vuonna korkeammalle?
VKA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VKA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
