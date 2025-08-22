Lisätietoja VCX-rahakkeesta

VCX-rahakkeen hintatiedot

VCX-rahakkeen valkoinen paperi

VCX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VCX-rahakkeen tokenomiikka

VCX-rahakkeen hintaennuste

VaultCraft – hinta (VCX)

1VCX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00505973
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen VaultCraft (VCX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:39:30 (UTC+8)

VaultCraft (VCX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.156593
$ 0.00119785
--

--

+19.46%

+19.46%

VaultCraft (VCX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00505973. Viimeisen 24 tunnin aikana VCX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.156593, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00119785.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VCX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +19.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VaultCraft (VCX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.83M
--
$ 4.11M
756.80M
812,125,572.2354612
VaultCraft-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 756.80M ja sen kokonaistarjonta on 812125572.2354612. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.11M.

VaultCraft (VCX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VaultCraft – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VaultCraft – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021044504.
Viimeisten 60 päivän aikana VaultCraft – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004513577.
Viimeisten 90 päivän aikana VaultCraft – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0021044504+41.59%
60 päivää$ -0.0004513577-8.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on VaultCraft (VCX)

VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.

VaultCraft-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VaultCraft (VCX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VaultCraft (VCX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VaultCraft-rahakkeelle.

Tarkista VaultCraft-rahakkeen hintaennuste nyt!

VCX paikallisiin valuuttoihin

VaultCraft (VCX) -rahakkeen tokenomiikka

VaultCraft (VCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VCX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VaultCraft (VCX)”

Paljonko VaultCraft (VCX) on arvoltaan tänään?
VCX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00505973 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VCX-USD-parin nykyinen hinta?
VCX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00505973. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VaultCraft-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VCX markkina-arvo on $ 3.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 756.80M USD.
Mikä oli VCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VCX saavutti ATH-hinnaksi 0.156593 USD.
Mikä oli VCX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VCX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00119785 USD.
Mikä on VCX-rahakkeen treidausvolyymi?
VCX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VCX tänä vuonna korkeammalle?
VCX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VCX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.