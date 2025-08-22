Lisätietoja VZ-rahakkeesta

VZ-rahakkeen hintatiedot

VZ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VZ-rahakkeen tokenomiikka

VZ-rahakkeen hintaennuste

Vault Zero-logo

Vault Zero – hinta (VZ)

Ei listattu

1VZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Vault Zero (VZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:34:07 (UTC+8)

Vault Zero (VZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107794
$ 0.00107794$ 0.00107794

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.20%

-12.20%

Vault Zero (VZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00107794, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VZ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vault Zero (VZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 76.65K
$ 76.65K$ 76.65K

--
----

$ 76.65K
$ 76.65K$ 76.65K

2.87B
2.87B 2.87B

2,872,464,068.5718412
2,872,464,068.5718412 2,872,464,068.5718412

Vault Zero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 76.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.87B ja sen kokonaistarjonta on 2872464068.5718412. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 76.65K.

Vault Zero (VZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vault Zero – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vault Zero – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Vault Zero – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Vault Zero – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-80.24%
60 päivää$ 0-75.51%
90 päivää$ 0--

Mikä on Vault Zero (VZ)

VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vault Zero (VZ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vault Zero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vault Zero (VZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vault Zero (VZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vault Zero-rahakkeelle.

Tarkista Vault Zero-rahakkeen hintaennuste nyt!

VZ paikallisiin valuuttoihin

Vault Zero (VZ) -rahakkeen tokenomiikka

Vault Zero (VZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vault Zero (VZ)”

Paljonko Vault Zero (VZ) on arvoltaan tänään?
VZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VZ-USD-parin nykyinen hinta?
VZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vault Zero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VZ markkina-arvo on $ 76.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.87B USD.
Mikä oli VZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VZ saavutti ATH-hinnaksi 0.00107794 USD.
Mikä oli VZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VZ-rahakkeen treidausvolyymi?
VZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VZ tänä vuonna korkeammalle?
VZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

