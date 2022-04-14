Vault Overflow (VAULT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Vault Overflow (VAULT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Vault Overflow (VAULT) -rahakkeen tiedot

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.

This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:

  • An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
  • Portfolio Management
  • Long term positions building tools like DCA and auto-invest
  • Spot token trading
  • Low leverage futures products
  • A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
  • More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
  • Hyperliquid EVM support for money markets and more

Virallinen verkkosivusto:
https://www.vaultoverflow.com/

Vault Overflow (VAULT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Vault Overflow (VAULT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 144.45K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.69M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 391.03K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.276619
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03911126
Nykyinen hinta:
$ 0.03911525
Vault Overflow (VAULT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Vault Overflow (VAULT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VAULT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VAULT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VAULT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VAULT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VAULT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VAULT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VAULT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

