Tutustu Vault Finance (VFI) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää VFI-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt! Tutustu Vault Finance (VFI) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää VFI-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt!