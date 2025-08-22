Vault AI – hinta ($VAULT)
Vault AI ($VAULT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00193. Viimeisen 24 tunnin aikana $VAULT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $VAULT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.382574, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00135517.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $VAULT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Vault AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 193.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $VAULT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 193.00K.
Tämän päivän aikana Vault AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vault AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002943525.
Viimeisten 60 päivän aikana Vault AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000486031.
Viimeisten 90 päivän aikana Vault AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008536723216024713.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0002943525
|+15.25%
|60 päivää
|$ -0.0000486031
|-2.51%
|90 päivää
|$ -0.0008536723216024713
|-30.66%
Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Vault AI ($VAULT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vault AI ($VAULT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vault AI-rahakkeelle.
Tarkista Vault AI-rahakkeen hintaennuste nyt!
Vault AI ($VAULT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $VAULT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
