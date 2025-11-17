PörssiDEX+
Reaaliaikainen Vanguard xStock-hinta on tänään 330.71 USD. VTIX-rahakkeiden markkina-arvo on 798,558 USD. Seuraa reaaliaikaisia VTIX/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Vanguard xStock-hinta on tänään 330.71 USD. VTIX-rahakkeiden markkina-arvo on 798,558 USD. Seuraa reaaliaikaisia VTIX/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja VTIX-rahakkeesta

VTIX-rahakkeen hintatiedot

Mikä on VTIX

VTIX-rahakkeen valkoinen paperi

VTIX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VTIX-rahakkeen tokenomiikka

VTIX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Vanguard xStock-logo

Vanguard xStock – hinta (VTIX)

Ei listattu

1VTIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$330.71
$330.71$330.71
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Vanguard xStock (VTIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:54:53 (UTC+8)

Vanguard xStock-hinta tänään

Reaaliaikainen Vanguard xStock (VTIX) -hinta on tänään $ 330.71, ja se on muuttunut 0.07 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen VTIX-USD-muuntokurssi on $ 330.71 per VTIX.

Vanguard xStock on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 798,558, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 2.41K VTIX. Viimeisen 24 tunnin aikana VTIX-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 329.42 (alin) ja $ 331.64 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 339.15, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 304.19.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, VTIX liikkui +0.02% viimeisen tunnin aikana ja -0.53% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Vanguard xStock (VTIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 798.56K
$ 798.56K$ 798.56K

--
----

$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M

2.41K
2.41K 2.41K

24,653.31184852195
24,653.31184852195 24,653.31184852195

Vanguard xStock-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 798.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VTIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.41K ja sen kokonaistarjonta on 24653.31184852195. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.15M.

Vanguard xStock-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 329.42
$ 329.42$ 329.42
24 h:n matalin
$ 331.64
$ 331.64$ 331.64
24 h:n korkein

$ 329.42
$ 329.42$ 329.42

$ 331.64
$ 331.64$ 331.64

$ 339.15
$ 339.15$ 339.15

$ 304.19
$ 304.19$ 304.19

+0.02%

+0.07%

-0.53%

-0.53%

Vanguard xStock (VTIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vanguard xStock – USD -hinta muuttui $ +0.232729.
Viimeisten 30 päivän aikana Vanguard xStock – USD -hinnan muutos oli $ +3.2544840390.
Viimeisten 60 päivän aikana Vanguard xStock – USD -hinnan muutos oli $ +2.0026144050.
Viimeisten 90 päivän aikana Vanguard xStock – USD -hinnan muutos oli $ +13.86544046845906.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.232729+0.07%
30 päivää$ +3.2544840390+0.98%
60 päivää$ +2.0026144050+0.61%
90 päivää$ +13.86544046845906+4.38%

Vanguard xStock-hintaennuste

Vanguard xStock (VTIX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VTIX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Vanguard xStock (VTIX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Vanguard xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan Vanguard xStock nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on VTIX-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Vanguard xStock Hintaennuste.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vanguard xStock (VTIX) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vanguard xStock”

Paljonko yksi Vanguard xStock on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Vanguard xStock-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Vanguard xStock-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:54:53 (UTC+8)

Vanguard xStock (VTIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Tutustu tarkemmin Vanguard xStock-rahakkeisiin

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.