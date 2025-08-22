UX Chain – hinta (UX)
UX Chain (UX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana UX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.359554, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UX on muuttunut +0.42% viimeisen tunnin aikana, +1.62% 24 tunnin aikana ja -5.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
UX Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 985.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.43B ja sen kokonaistarjonta on 12290000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.73M.
Tämän päivän aikana UX Chain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana UX Chain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana UX Chain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana UX Chain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.62%
|30 päivää
|$ 0
|+6.32%
|60 päivää
|$ 0
|+28.56%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: 1) Detached Yields 2) Concentrated Systematic Risks 3) Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
