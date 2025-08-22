Lisätietoja UWU-rahakkeesta

UWU-rahakkeen hintatiedot

UWU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UWU-rahakkeen tokenomiikka

UWU-rahakkeen hintaennuste

UwU Lend-logo

UwU Lend – hinta (UWU)

Ei listattu

1UWU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00660499
$0.00660499
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen UwU Lend (UWU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:18:52 (UTC+8)

UwU Lend (UWU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 380.72
$ 380.72

$ 0.00373277
$ 0.00373277

--

--

0.00%

0.00%

UwU Lend (UWU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00660499. Viimeisen 24 tunnin aikana UWU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UWU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 380.72, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00373277.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UWU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UwU Lend (UWU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 71.10K
$ 71.10K

--
--

$ 105.68K
$ 105.68K

10.77M
10.77M

16,000,000.0
16,000,000.0

UwU Lend-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 71.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UWU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.77M ja sen kokonaistarjonta on 16000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 105.68K.

UwU Lend (UWU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana UwU Lend – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana UwU Lend – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005620886.
Viimeisten 60 päivän aikana UwU Lend – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008157142.
Viimeisten 90 päivän aikana UwU Lend – USD -hinnan muutos oli $ +0.000734588990729208.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0005620886-8.51%
60 päivää$ +0.0008157142+12.35%
90 päivää$ +0.000734588990729208+12.51%

Mikä on UwU Lend (UWU)

UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

UwU Lend (UWU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

UwU Lend-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UwU Lend (UWU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UwU Lend (UWU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UwU Lend-rahakkeelle.

Tarkista UwU Lend-rahakkeen hintaennuste nyt!

UWU paikallisiin valuuttoihin

UwU Lend (UWU) -rahakkeen tokenomiikka

UwU Lend (UWU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UWU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UwU Lend (UWU)”

Paljonko UwU Lend (UWU) on arvoltaan tänään?
UWU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00660499 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UWU-USD-parin nykyinen hinta?
UWU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00660499. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UwU Lend-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UWU markkina-arvo on $ 71.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UWU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UWU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.77M USD.
Mikä oli UWU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UWU saavutti ATH-hinnaksi 380.72 USD.
Mikä oli UWU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UWU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00373277 USD.
Mikä on UWU-rahakkeen treidausvolyymi?
UWU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UWU tänä vuonna korkeammalle?
UWU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UWU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:18:52 (UTC+8)

