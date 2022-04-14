USUD (USUD) -rahakkeen tokenomiikka

USUD (USUD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu USUD (USUD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USUD (USUD) -rahakkeen tiedot

The USUD UMBRA Sovereign US Dollar is a USD-pegged stablecoin designed specifically for the Umbra Blockchain. It aims to enhance the global financial system by offering a stable, digital dollar that facilitates seamless, secure, and efficient transactions. The project focuses on leveraging blockchain technology to make the US dollar more accessible and powerful on a global scale, positioning it as a leader in the next era of digital finance. USUD is fully backed by reserves, ensuring stability, and is integrated into the Umbra Blockchain to support various financial applications.

Virallinen verkkosivusto:
https://umbra.to/
Valkoinen paperi:
https://umbra.to/resources/whitepaper

USUD (USUD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu USUD (USUD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 886.36M
$ 886.36M$ 886.36M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.785054
$ 0.785054$ 0.785054
Nykyinen hinta:
$ 0.886363
$ 0.886363$ 0.886363

USUD (USUD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

USUD (USUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä USUD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USUD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät USUD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USUD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.