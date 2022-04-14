USSI (USSI) -rahakkeen tokenomiikka
USSI (USSI) -rahakkeen tiedot
The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing.
USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.
USSI (USSI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu USSI (USSI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
USSI (USSI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
USSI (USSI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä USSI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USSI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät USSI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USSI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
USSI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne USSI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USSI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.