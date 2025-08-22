Lisätietoja USK-rahakkeesta

1USK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.964922
$0.964922
-0.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen USK (USK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:56:50 (UTC+8)

USK (USK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.962675
$ 0.962675
24 h:n matalin
$ 0.97963
$ 0.97963
24 h:n korkein

$ 0.962675
$ 0.962675

$ 0.97963
$ 0.97963

$ 1.94
$ 1.94

$ 0.50022
$ 0.50022

-0.53%

-0.54%

-1.26%

-1.26%

USK (USK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.964922. Viimeisen 24 tunnin aikana USK on vaihdellut alimmillaan $ 0.962675 ja korkeimmillaan $ 0.97963 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.50022.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USK on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -1.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USK (USK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.60M
$ 1.60M

--
--

$ 1.60M
$ 1.60M

1.65M
1.65M

1,652,987.648549
1,652,987.648549

USK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.65M ja sen kokonaistarjonta on 1652987.648549. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.60M.

USK (USK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana USK – USD -hinta muuttui $ -0.0053277291343023.
Viimeisten 30 päivän aikana USK – USD -hinnan muutos oli $ +0.3203064368.
Viimeisten 60 päivän aikana USK – USD -hinnan muutos oli $ +0.5941353792.
Viimeisten 90 päivän aikana USK – USD -hinnan muutos oli $ +0.1740521769582703.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0053277291343023-0.54%
30 päivää$ +0.3203064368+33.20%
60 päivää$ +0.5941353792+61.57%
90 päivää$ +0.1740521769582703+22.01%

Mikä on USK (USK)

USK is an over-collateralise stablecoin, native to the Kujira network

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

USK (USK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

USK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USK (USK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USK (USK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USK-rahakkeelle.

Tarkista USK-rahakkeen hintaennuste nyt!

USK paikallisiin valuuttoihin

USK (USK) -rahakkeen tokenomiikka

USK (USK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USK (USK)”

Paljonko USK (USK) on arvoltaan tänään?
USK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.964922 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USK-USD-parin nykyinen hinta?
USK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.964922. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USK markkina-arvo on $ 1.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.65M USD.
Mikä oli USK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USK saavutti ATH-hinnaksi 1.94 USD.
Mikä oli USK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.50022 USD.
Mikä on USK-rahakkeen treidausvolyymi?
USK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USK tänä vuonna korkeammalle?
USK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:56:50 (UTC+8)

USK (USK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

