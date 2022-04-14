Ushi (USHI) -rahakkeen tokenomiikka
Ushi (USHI) -rahakkeen tiedot
$USHI is a key to the unique analytics tool for crypto space. Our product is artificial intelligence that can train itself using historical data from thousands of crypto social media channels, CEX and DEX exchanges, news websites etc. On a high level, it works by analyzing a data and looking for patterns that it can draw conclusions from. All subscriptions and additional services will be paid with $USHI wich will be burn.
$USHI is our Main tokens and Main payment tokens on our platform and product in the future. With a fixed total Supply of 21,000,000,000 tokens and our burn functionality built into our contract, holders continue to gain value just by holding.
Ushi (USHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ushi (USHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ushi (USHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ushi (USHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä USHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USHI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät USHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
