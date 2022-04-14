USDV (USDV) -rahakkeen tokenomiikka
USDV (USDV) -rahakkeen tiedot
USDV is an overcollateralized stablecoin running on the Fantom, BNB, Venom and Ethereum blockchain. USDV is designed to maintain a stable value against the US dollar. Since USDV is pegged to the US dollar, it means that 1 USDV is equal to ~$1.
USDV is backed by a cryptocurrency collateral, which is held in an amount greater than the amount of stablecoins issued. Hence, when users deposit accepted digital assets (wBTC, wETH or FTM) as collateral into vaults, USDV is successfully minted. This is known as "overcollateralization" and is intended to provide a buffer against price fluctuations and ensure stability in the value of stablecoin.
Moreover, USDV is decentralized and non-custodial, i.e. only users have direct access to their funds. Users will not be charged any interest for minting USDV using vaults. That said, they can hold their collateral in vaults and use minted USDV without paying any interest.
USDV (USDV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu USDV (USDV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
USDV (USDV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
USDV (USDV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä USDV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDV-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.