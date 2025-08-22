Lisätietoja USDW-rahakkeesta

USD WINK – hinta (USDW)

1USDW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.933468
$0.933468$0.933468
-5.40%1D
Reaaliaikainen USD WINK (USDW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:33:13 (UTC+8)

USD WINK (USDW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.933127
$ 0.933127$ 0.933127
24 h:n matalin
$ 0.987393
$ 0.987393$ 0.987393
24 h:n korkein

$ 0.933127
$ 0.933127$ 0.933127

$ 0.987393
$ 0.987393$ 0.987393

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 0.392838
$ 0.392838$ 0.392838

+0.01%

-5.46%

-0.89%

-0.89%

USD WINK (USDW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.933468. Viimeisen 24 tunnin aikana USDW on vaihdellut alimmillaan $ 0.933127 ja korkeimmillaan $ 0.987393 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.066, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.392838.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDW on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -5.46% 24 tunnin aikana ja -0.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USD WINK (USDW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 250.37K
$ 250.37K$ 250.37K

--
----

$ 624.57K
$ 624.57K$ 624.57K

268.22K
268.22K 268.22K

669,084.985438132
669,084.985438132 669,084.985438132

USD WINK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 250.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.22K ja sen kokonaistarjonta on 669084.985438132. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 624.57K.

USD WINK (USDW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana USD WINK – USD -hinta muuttui $ -0.0539256440399977.
Viimeisten 30 päivän aikana USD WINK – USD -hinnan muutos oli $ -0.0565142996.
Viimeisten 60 päivän aikana USD WINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.0444764830.
Viimeisten 90 päivän aikana USD WINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.1142505417291842.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0539256440399977-5.46%
30 päivää$ -0.0565142996-6.05%
60 päivää$ +0.0444764830+4.76%
90 päivää$ +0.1142505417291842+13.95%

Mikä on USD WINK (USDW)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

USD WINK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USD WINK (USDW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USD WINK (USDW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USD WINK-rahakkeelle.

Tarkista USD WINK-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDW paikallisiin valuuttoihin

USD WINK (USDW) -rahakkeen tokenomiikka

USD WINK (USDW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "USD WINK (USDW)"

Paljonko USD WINK (USDW) on arvoltaan tänään?
USDW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.933468 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDW-USD-parin nykyinen hinta?
USDW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.933468. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USD WINK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDW markkina-arvo on $ 250.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.22K USD.
Mikä oli USDW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDW saavutti ATH-hinnaksi 1.066 USD.
Mikä oli USDW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.392838 USD.
Mikä on USDW-rahakkeen treidausvolyymi?
USDW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDW tänä vuonna korkeammalle?
USDW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:33:13 (UTC+8)

