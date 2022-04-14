Us Usach (USACH) -rahakkeen tokenomiikka
Us Usach (USACH) -rahakkeen tiedot
The $USACH token is designed specifically for the "USACH" community, with the primary goal of creating and supporting an internal economy for its members. This token facilitates simplified peer-to-peer transactions within the group, enabling members to buy, sell, and exchange goods and services seamlessly. Additionally, $USACH aims to encourage charitable activities and community support, providing members with a versatile tool for donations and other acts of generosity. Through these features, $USACH fosters a cohesive, self-sustained ecosystem that reinforces the community's shared values and collaborative spirit.
Us Usach (USACH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Us Usach (USACH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Us Usach (USACH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Us Usach (USACH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä USACH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USACH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät USACH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USACH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.