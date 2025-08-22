US Ambassador Animal Cruelty Law – hinta (REBA)
US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana REBA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa REBA on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, -0.70% 24 tunnin aikana ja -14.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
US Ambassador Animal Cruelty Law-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 690.08M ja sen kokonaistarjonta on 690083229.926718. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.64K.
Tämän päivän aikana US Ambassador Animal Cruelty Law – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana US Ambassador Animal Cruelty Law – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana US Ambassador Animal Cruelty Law – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana US Ambassador Animal Cruelty Law – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.70%
|30 päivää
|$ 0
|-40.88%
|60 päivää
|$ 0
|-39.27%
|90 päivää
|$ 0
|--
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
