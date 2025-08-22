Lisätietoja $URO-rahakkeesta

$URO-rahakkeen hintatiedot

$URO-rahakkeen valkoinen paperi

$URO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$URO-rahakkeen tokenomiikka

$URO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Urolithin A-logo

Urolithin A – hinta ($URO)

Ei listattu

1$URO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00221557
$0.00221557$0.00221557
+8.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Urolithin A ($URO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:56:40 (UTC+8)

Urolithin A ($URO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00185904
$ 0.00185904$ 0.00185904
24 h:n matalin
$ 0.00226836
$ 0.00226836$ 0.00226836
24 h:n korkein

$ 0.00185904
$ 0.00185904$ 0.00185904

$ 0.00226836
$ 0.00226836$ 0.00226836

$ 0.144324
$ 0.144324$ 0.144324

$ 0.00139615
$ 0.00139615$ 0.00139615

+5.57%

+8.77%

+17.57%

+17.57%

Urolithin A ($URO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00221557. Viimeisen 24 tunnin aikana $URO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00185904 ja korkeimmillaan $ 0.00226836 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $URO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.144324, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00139615.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $URO on muuttunut +5.57% viimeisen tunnin aikana, +8.77% 24 tunnin aikana ja +17.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Urolithin A ($URO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

--
----

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,096.92
999,700,096.92 999,700,096.92

Urolithin A-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $URO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M ja sen kokonaistarjonta on 999700096.92. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.21M.

Urolithin A ($URO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Urolithin A – USD -hinta muuttui $ +0.00017871.
Viimeisten 30 päivän aikana Urolithin A – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000469536.
Viimeisten 60 päivän aikana Urolithin A – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009274537.
Viimeisten 90 päivän aikana Urolithin A – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006699686693975396.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00017871+8.77%
30 päivää$ -0.0000469536-2.11%
60 päivää$ +0.0009274537+41.86%
90 päivää$ -0.0006699686693975396-23.21%

Mikä on Urolithin A ($URO)

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Urolithin A ($URO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Urolithin A-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Urolithin A ($URO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Urolithin A ($URO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Urolithin A-rahakkeelle.

Tarkista Urolithin A-rahakkeen hintaennuste nyt!

$URO paikallisiin valuuttoihin

Urolithin A ($URO) -rahakkeen tokenomiikka

Urolithin A ($URO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $URO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Urolithin A ($URO)”

Paljonko Urolithin A ($URO) on arvoltaan tänään?
$URO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00221557 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $URO-USD-parin nykyinen hinta?
$URO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00221557. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Urolithin A-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $URO markkina-arvo on $ 2.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $URO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$URO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M USD.
Mikä oli $URO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$URO saavutti ATH-hinnaksi 0.144324 USD.
Mikä oli $URO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$URO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00139615 USD.
Mikä on $URO-rahakkeen treidausvolyymi?
$URO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $URO tänä vuonna korkeammalle?
$URO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $URO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:56:40 (UTC+8)

Urolithin A ($URO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.