Urolithin A ($URO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00221557. Viimeisen 24 tunnin aikana $URO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00185904 ja korkeimmillaan $ 0.00226836 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $URO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.144324, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00139615.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $URO on muuttunut +5.57% viimeisen tunnin aikana, +8.77% 24 tunnin aikana ja +17.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Urolithin A-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $URO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M ja sen kokonaistarjonta on 999700096.92. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.21M.
Tämän päivän aikana Urolithin A – USD -hinta muuttui $ +0.00017871.
Viimeisten 30 päivän aikana Urolithin A – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000469536.
Viimeisten 60 päivän aikana Urolithin A – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009274537.
Viimeisten 90 päivän aikana Urolithin A – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006699686693975396.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00017871
|+8.77%
|30 päivää
|$ -0.0000469536
|-2.11%
|60 päivää
|$ +0.0009274537
|+41.86%
|90 päivää
|$ -0.0006699686693975396
|-23.21%
$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.
