Lisätietoja URMOM-rahakkeesta

URMOM-rahakkeen hintatiedot

URMOM-rahakkeen valkoinen paperi

URMOM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

URMOM-rahakkeen tokenomiikka

URMOM-rahakkeen hintaennuste

urmom – hinta (URMOM)

Ei listattu

1URMOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00245614
$0.00245614$0.00245614
+0.40%1D
USD
Reaaliaikainen urmom (URMOM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:56:33 (UTC+8)

urmom (URMOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0023438
$ 0.0023438$ 0.0023438
24 h:n matalin
$ 0.00249187
$ 0.00249187$ 0.00249187
24 h:n korkein

$ 0.0023438
$ 0.0023438$ 0.0023438

$ 0.00249187
$ 0.00249187$ 0.00249187

$ 0.00564377
$ 0.00564377$ 0.00564377

$ 0.00161338
$ 0.00161338$ 0.00161338

-0.31%

+0.43%

-26.95%

-26.95%

urmom (URMOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00245614. Viimeisen 24 tunnin aikana URMOM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0023438 ja korkeimmillaan $ 0.00249187 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. URMOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00564377, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00161338.

Lyhyen aikavälin tuloksissa URMOM on muuttunut -0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -26.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

urmom (URMOM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

496.24M
496.24M 496.24M

496,239,187.6645355
496,239,187.6645355 496,239,187.6645355

urmom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. URMOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 496.24M ja sen kokonaistarjonta on 496239187.6645355. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.22M.

urmom (URMOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana urmom – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana urmom – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005920348.
Viimeisten 60 päivän aikana urmom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004330295.
Viimeisten 90 päivän aikana urmom – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.43%
30 päivää$ -0.0005920348-24.10%
60 päivää$ +0.0004330295+17.63%
90 päivää$ 0--

Mikä on urmom (URMOM)

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

urmom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon urmom (URMOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko urmom (URMOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita urmom-rahakkeelle.

Tarkista urmom-rahakkeen hintaennuste nyt!

URMOM paikallisiin valuuttoihin

urmom (URMOM) -rahakkeen tokenomiikka

urmom (URMOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää URMOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "urmom (URMOM)"

Paljonko urmom (URMOM) on arvoltaan tänään?
URMOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00245614 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on URMOM-USD-parin nykyinen hinta?
URMOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00245614. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on urmom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen URMOM markkina-arvo on $ 1.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on URMOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
URMOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 496.24M USD.
Mikä oli URMOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
URMOM saavutti ATH-hinnaksi 0.00564377 USD.
Mikä oli URMOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
URMOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00161338 USD.
Mikä on URMOM-rahakkeen treidausvolyymi?
URMOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko URMOM tänä vuonna korkeammalle?
URMOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso URMOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:56:33 (UTC+8)

urmom (URMOM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

