Lisätietoja UNIX-rahakkeesta

UNIX-rahakkeen hintatiedot

UNIX-rahakkeen valkoinen paperi

UNIX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UNIX-rahakkeen tokenomiikka

UNIX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

UniX-logo

UniX – hinta (UNIX)

Ei listattu

1UNIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00030572
$0.00030572$0.00030572
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen UniX (UNIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:17:25 (UTC+8)

UniX (UNIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

--

-0.44%

-2.70%

-2.70%

UniX (UNIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana UNIX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.48, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNIX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -2.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UniX (UNIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 74.87K
$ 74.87K$ 74.87K

--
----

$ 74.87K
$ 74.87K$ 74.87K

244.91M
244.91M 244.91M

244,909,531.89180413
244,909,531.89180413 244,909,531.89180413

UniX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 244.91M ja sen kokonaistarjonta on 244909531.89180413. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.87K.

UniX (UNIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana UniX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana UniX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana UniX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana UniX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.44%
30 päivää$ 0+0.97%
60 päivää$ 0+17.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on UniX (UNIX)

UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

UniX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UniX (UNIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UniX (UNIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UniX-rahakkeelle.

Tarkista UniX-rahakkeen hintaennuste nyt!

UNIX paikallisiin valuuttoihin

UniX (UNIX) -rahakkeen tokenomiikka

UniX (UNIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UniX (UNIX)”

Paljonko UniX (UNIX) on arvoltaan tänään?
UNIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNIX-USD-parin nykyinen hinta?
UNIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UniX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNIX markkina-arvo on $ 74.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 244.91M USD.
Mikä oli UNIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNIX saavutti ATH-hinnaksi 1.48 USD.
Mikä oli UNIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0 USD.
Mikä on UNIX-rahakkeen treidausvolyymi?
UNIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UNIX tänä vuonna korkeammalle?
UNIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:17:25 (UTC+8)

UniX (UNIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.