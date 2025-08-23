Lisätietoja USNDC-rahakkeesta

Reaaliaikainen UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -hintakaavio
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

+6.53%

+9.22%

+9.22%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana USNDC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USNDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USNDC on muuttunut +0.99% viimeisen tunnin aikana, +6.53% 24 tunnin aikana ja +9.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.62K
$ 8.62K$ 8.62K

--
----

$ 8.62K
$ 8.62K$ 8.62K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,007.483055
999,766,007.483055 999,766,007.483055

UnitedStates National Debt Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USNDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M ja sen kokonaistarjonta on 999766007.483055. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.62K.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana UnitedStates National Debt Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana UnitedStates National Debt Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana UnitedStates National Debt Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana UnitedStates National Debt Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.53%
30 päivää$ 0-32.15%
60 päivää$ 0-16.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

UnitedStates National Debt Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UnitedStates National Debt Coin (USNDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UnitedStates National Debt Coin-rahakkeelle.

Tarkista UnitedStates National Debt Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

USNDC paikallisiin valuuttoihin

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -rahakkeen tokenomiikka

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USNDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UnitedStates National Debt Coin (USNDC)”

Paljonko UnitedStates National Debt Coin (USNDC) on arvoltaan tänään?
USNDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USNDC-USD-parin nykyinen hinta?
USNDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UnitedStates National Debt Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USNDC markkina-arvo on $ 8.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USNDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USNDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M USD.
Mikä oli USNDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USNDC saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli USNDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USNDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on USNDC-rahakkeen treidausvolyymi?
USNDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USNDC tänä vuonna korkeammalle?
USNDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USNDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.