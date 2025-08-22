Lisätietoja UNN-rahakkeesta

UNN-rahakkeen hintatiedot

UNN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UNN-rahakkeen tokenomiikka

UNN-rahakkeen hintaennuste

UNION Protocol Governance-logo

UNION Protocol Governance – hinta (UNN)

Ei listattu

1UNN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00019412
-37.50%1D
USD
Reaaliaikainen UNION Protocol Governance (UNN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:17:02 (UTC+8)

UNION Protocol Governance (UNN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0

$ 0

$ 0.124261

$ 0

-1.34%

-37.50%

-4.71%

-4.71%

UNION Protocol Governance (UNN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana UNN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.124261, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNN on muuttunut -1.34% viimeisen tunnin aikana, -37.50% 24 tunnin aikana ja -4.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UNION Protocol Governance (UNN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 119.39K

--

$ 194.11K

615.06M

1,000,000,000.0

UNION Protocol Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 119.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 615.06M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 194.11K.

UNION Protocol Governance (UNN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana UNION Protocol Governance – USD -hinta muuttui $ -0.00011648379187836.
Viimeisten 30 päivän aikana UNION Protocol Governance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana UNION Protocol Governance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana UNION Protocol Governance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00011648379187836-37.50%
30 päivää$ 0+14.21%
60 päivää$ 0+73.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on UNION Protocol Governance (UNN)

UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.

UNION Protocol Governance (UNN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

UNION Protocol Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UNION Protocol Governance (UNN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UNION Protocol Governance (UNN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UNION Protocol Governance-rahakkeelle.

Tarkista UNION Protocol Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

UNN paikallisiin valuuttoihin

UNION Protocol Governance (UNN) -rahakkeen tokenomiikka

UNION Protocol Governance (UNN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UNION Protocol Governance (UNN)”

Paljonko UNION Protocol Governance (UNN) on arvoltaan tänään?
UNN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNN-USD-parin nykyinen hinta?
UNN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UNION Protocol Governance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNN markkina-arvo on $ 119.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 615.06M USD.
Mikä oli UNN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNN saavutti ATH-hinnaksi 0.124261 USD.
Mikä oli UNN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on UNN-rahakkeen treidausvolyymi?
UNN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UNN tänä vuonna korkeammalle?
UNN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:17:02 (UTC+8)

UNION Protocol Governance (UNN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

