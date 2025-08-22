Unio Coin – hinta (UNIO)
Unio Coin (UNIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana UNIO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00877677, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UNIO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.17% 24 tunnin aikana ja -4.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Unio Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 596.75M ja sen kokonaistarjonta on 4000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.24K.
Tämän päivän aikana Unio Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Unio Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Unio Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Unio Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.17%
|30 päivää
|$ 0
|+3.76%
|60 päivää
|$ 0
|-67.44%
|90 päivää
|$ 0
|--
What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.
