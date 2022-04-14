Underdog (UNDERDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Underdog (UNDERDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Underdog (UNDERDOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Underdog (UNDERDOG) -rahakkeen tiedot

Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem.

The platform processes each new launch using a four-step analysis:

Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information.

Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references.

On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network.

Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights.

The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.

Virallinen verkkosivusto:
https://underdogstory.xyz

Underdog (UNDERDOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Underdog (UNDERDOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.26K
$ 14.26K$ 14.26K
Kokonaistarjonta:
$ 993.48M
$ 993.48M$ 993.48M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 993.48M
$ 993.48M$ 993.48M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.26K
$ 14.26K$ 14.26K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Underdog (UNDERDOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Underdog (UNDERDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UNDERDOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNDERDOG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UNDERDOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNDERDOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

UNDERDOG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne UNDERDOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNDERDOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

